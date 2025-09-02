Меню
Где снимали сериал «Далекий город»?

Где снимали сериал «Далекий город»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 2 сентября 2025

«Далекий город» — турецкий драматический сериал, выходивший в 2024–2025 годах. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Где проходили съемки?

По сюжету действие разворачивается в регионе Мардин и одноименном городе. Там же имели место съемки. Мардин — провинция на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией и в 1500 км от Стамбула. Это горная местность, где преобладает континентальный климат: зимы холодные, весной случаются песчаные бури, а летом жарко и засушливо. Успех сериала привел к тому, что количество туристов в Мардине увеличилось на четверть.

О чем сериал

По сюжету Алья Албора после смерти мужа прилетает из Канады в Мардин вместе с маленьким сыном. Девушка намеревается похоронить мужа в этих краях, как он того хотел, а затем вернуться в Канаду. Однако эта поездка оборачивается чередой серьезных испытаний, включая столкновение с прошлым семьи Албора.

Далекий город

Далекий город
Далекий город драма
2024, Турция
8.0
