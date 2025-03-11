Где снимали сериал "Цыгане: Улица Шекспира"?

«Цыгане. Улица Шекспира» - новый российский сериал, который сейчас выходит на стриминговой платформе Okko. Съемочный процесс развернулся не только в Москве, но и на Кавказе, в Минеральных Водах. Одной из ключевых локаций стал живописный поселок «Змейка», где были сняты важные сцены, включая эффектную церемонию похорон цыганского барона вместе с его автомобилем.



Жизнь успешного московского адвоката Михаила меняется в один момент, когда в его судьбе вновь появляется женщина из прошлого — первая любовь, Диана, дочь цыганского барона. Она умоляет помочь их общей дочери Яне, оказавшейся в тюрьме, обещая после этого исчезнуть и сохранить его тайну. Ведь Михаил вовсе не тот, за кого себя выдает. На самом деле, он цыган Михай Деметр, изгнанный из табора 16 лет назад. Теперь ему предстоит вернуться туда, где прошло его детство, чтобы спасти дочь, о которой он даже не знал, и понять, кем он является на самом деле: частью цыганского мира или человеком большого города.