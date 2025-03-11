Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Цыгане: Улица Шекспира"?

Где снимали сериал "Цыгане: Улица Шекспира"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 марта 2025 Дата обновления ответа: 11 марта 2025

«Цыгане. Улица Шекспира» - новый российский сериал, который сейчас выходит на стриминговой платформе Okko. Съемочный процесс развернулся не только в Москве, но и на Кавказе, в Минеральных Водах. Одной из ключевых локаций стал живописный поселок «Змейка», где были сняты важные сцены, включая эффектную церемонию похорон цыганского барона вместе с его автомобилем.

Жизнь успешного московского адвоката Михаила меняется в один момент, когда в его судьбе вновь появляется женщина из прошлого — первая любовь, Диана, дочь цыганского барона. Она умоляет помочь их общей дочери Яне, оказавшейся в тюрьме, обещая после этого исчезнуть и сохранить его тайну. Ведь Михаил вовсе не тот, за кого себя выдает. На самом деле, он цыган Михай Деметр, изгнанный из табора 16 лет назад. Теперь ему предстоит вернуться туда, где прошло его детство, чтобы спасти дочь, о которой он даже не знал, и понять, кем он является на самом деле: частью цыганского мира или человеком большого города.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Улица Шекспира
Улица Шекспира драма, криминал
2025, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше