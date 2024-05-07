Где снимали сериал «Цирк!»?

Съемки комедийного сериала «Цирк!», который стартовал на телеканале СТС 1 апреля 2024 года, прошли в Самаре и Самарской области. Кроме того, часть материала была отснята в Зеленограде. Съемочный процесс занял без малого два месяца. Основная часть работы прошла в Самарском цирке имени Олега Попова. В сериале фигурируют многие места, знакомые всем, кто был в Самаре: местные улицы, дворы, набережная Волги, смотровая площадка «Вертолетка».
Первый сезон состоит из семнадцати серий. По сюжету выросший в детдоме Тимофей, ловелас Сева и маменькин сынок Валик попадают в цирк в рамках исправительно-воспитательной программы. Они поступают в распоряжение директора цирка и других работников этого заведения, включая завхоза, экс-моряка, дрессировщика и фокусника. Главным героям доводится пережить массу умопомрачительных и безумных приключений, выполняя поручения.
Авторизация по e-mail