Где снимали сериал «Чужой ребенок»?

Существует минимум два российских мини-сериала под названием «Чужой ребенок». Первый — мелодрама из четырех эпизодов, вышедшая на телеканале «Домашний» в марте 2020 года. Второй — тоже мелодрама из четырех эпизодов, премьера которой прошла 3 февраля 2024 года.

Где проходили съемки?

Сериал 2020 года был отснят в Новороссийске. В качестве актеров массовки были задействованы местные жители. Сериал 2024 года снимался в Калуге.

О чем сериалы

«Чужой ребенок» 2020 года повествует о преуспевающей актрисе Надежде, которая становится матерью для чужого ребенка. Ради этого она бросает карьеру, но со временем осознает, что воспитание сына дается ей тяжело. Ей начинает помогать Михаил, директор школы, где учится сын.