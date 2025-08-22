Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Чужой ребенок»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 августа 2025 Дата обновления ответа: 22 августа 2025

Существует минимум два российских мини-сериала под названием «Чужой ребенок». Первый — мелодрама из четырех эпизодов, вышедшая на телеканале «Домашний» в марте 2020 года. Второй — тоже мелодрама из четырех эпизодов, премьера которой прошла 3 февраля 2024 года.

Где проходили съемки?

Сериал 2020 года был отснят в Новороссийске. В качестве актеров массовки были задействованы местные жители. Сериал 2024 года снимался в Калуге.

О чем сериалы

«Чужой ребенок» 2020 года повествует о преуспевающей актрисе Надежде, которая становится матерью для чужого ребенка. Ради этого она бросает карьеру, но со временем осознает, что воспитание сына дается ей тяжело. Ей начинает помогать Михаил, директор школы, где учится сын.

«Чужой ребенок» 2024 года — история о Татьяне и Михаиле, которые женаты уже десять лет работают в одной компании. Однажды Таня узнает, что у Михаила есть другая женщина и ребенок от нее. Шокированная Таня требует развода и уходит, а затем становится известно, что любовница бросила Михаила с ребенком. Тогда Михаил обращается за помощью к Тане. Она начинает воспитывать не своего ребенка.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой ребенок
Чужой ребенок мелодрама
2020, Россия
0.0
