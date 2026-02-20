Оповещения от Киноафиши
Где снимали сериал "Чужестранка"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 февраля 2026 Дата обновления ответа: 20 февраля 2026

«Чужестранка» — знаменитый фэнтезийный сериал, ставший хитом во всем мире.

Места съемок сериала

Сериал «Чужестранка» снимали преимущественно в Шотландии. Большинство локаций находятся совсем недалеко от Эдинбурга. Например, тихая деревушка Фолкленд сыграла роль города Инвернесс 1940-х годов — именно здесь стоит тот самый фонтан, у которого Клэр впервые увидела призрак Джейми. Родовое поместье Фрейзеров Лаллиброх — это на самом деле заброшенный замок Мидхоуп XV века. Узнать его легко по знаменитой арке, через которую въезжали герои. Рядом находится и Хоуптон-Хаус — роскошная усадьба XVII века, которая в сериале стала резиденцией герцога Сандрингема.

Для съемок французского Версаля не пришлось покидать Шотландию — его с блеском заменил замок Драммонд с его потрясающими итальянскими садами. Эдинбург тоже щедро появляется в кадре: в типографии на Бейкхаус Клоуз Клэр нашла Джейми в третьем сезоне, а церковь Гленкорс стала местом их свадьбы. Мрачный замок Блэкнесс превратился в тюрьму Форт-Уильям, где томились герои, а старинная мельница Престон запомнилась сценой спасения от «красных мундиров».

Замок Дун в городке с одноименным названием — это и есть легендарный замок Леох, резиденция клана Маккензи. Любопытно, что аудиогид там записан голосом Сэма Хьюгана, исполнителя роли Джейми. А вот знаменитых камней Крейг-на-Дун, переносящих во времени, в реальности не существует — это бутафория. Но место, где их установили — деревушка Кинлох-Раннох с холмами и потрясающим видом на водохранилище, — абсолютно реально и доступно для посещения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужестранка
Чужестранка приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
8.0
