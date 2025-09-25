Наш ответ:

«Чистосердечное призвание» — криминально-детективный телесериал отечественного производства, выходящий в эфир канала ТВ Центр с 2020 года.

Синопсис гласит:

Молодая, но принципиальная следователь Люся Ракитина получает долгожданное повышение — её переводят из провинции в московское следственное управление. Однако карьерный взлёт омрачается неприятным сюрпризом: её напарником назначают Стаса Ставицкого, циничного и высокомерного столичного профи. Их взгляды на работу и жизнь кардинально противоположны. Вынужденные сотрудничать, они берутся за громкое дело — гибель известного экстрасенса, которая произошла во время прямого телеэфира. Теперь этой несовместимой паре предстоит отбросить личные антипатии, чтобы распутать сложнейшее дело, где каждый из зрителей мог быть убийцей.

Где снимали сериал «Чистосердечное призвание»

Для съемок сериала «Чистосердечное призвание» съемочная группа работала не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в новых локациях. Натуру искали в Псковской области — в городе Себеже и поселке Идрица, а также в Твери.