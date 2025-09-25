Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Чистосердечное призвание"?

Где снимали сериал "Чистосердечное призвание"?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Чистосердечное призвание» — криминально-детективный телесериал отечественного производства, выходящий в эфир канала ТВ Центр с 2020 года.

Синопсис гласит:

Молодая, но принципиальная следователь Люся Ракитина получает долгожданное повышение — её переводят из провинции в московское следственное управление. Однако карьерный взлёт омрачается неприятным сюрпризом: её напарником назначают Стаса Ставицкого, циничного и высокомерного столичного профи. Их взгляды на работу и жизнь кардинально противоположны. Вынужденные сотрудничать, они берутся за громкое дело — гибель известного экстрасенса, которая произошла во время прямого телеэфира. Теперь этой несовместимой паре предстоит отбросить личные антипатии, чтобы распутать сложнейшее дело, где каждый из зрителей мог быть убийцей.

Где снимали сериал «Чистосердечное призвание»

Для съемок сериала «Чистосердечное призвание» съемочная группа работала не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в новых локациях. Натуру искали в Псковской области — в городе Себеже и поселке Идрица, а также в Твери.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чистосердечное призвание
Чистосердечное призвание детектив
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше