Где снимали сериал "Чисто английские убийства"?

Где снимали сериал "Чисто английские убийства"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 5 февраля 2025

«Чисто английские убийства» – один из самых узнаваемых детективных сериалов своего времени. Его съемки проходят в живописных уголках английских графств Беркшир, Букингемшир, Хертфордшир, Оксфордшир и Суррей.

Этот британский ответ «Коломбо» рассказывает о загадочных преступлениях в тихих деревушках графства Мидсомер. За безупречно ухоженными живыми изгородями скрываются тайны, которые раскрывают уравновешенный инспектор Барнаби и его эмоциональный напарник сержант Трой. В основу легли детективные романы Кэролайн Грэм, однако сериал, стартовавший в 1997 году, быстро перерос книжный цикл и продолжает с английским юмором разоблачать секреты консервативных селян. Шоу продолжает выходить по сей день, не теряя популярности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чисто английские убийства
Чисто английские убийства драма, криминал, мистика
1998, Великобритания
7.0
