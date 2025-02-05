Где снимали сериал "Чисто английские убийства"?

«Чисто английские убийства» – один из самых узнаваемых детективных сериалов своего времени. Его съемки проходят в живописных уголках английских графств Беркшир, Букингемшир, Хертфордшир, Оксфордшир и Суррей.
Этот британский ответ «Коломбо» рассказывает о загадочных преступлениях в тихих деревушках графства Мидсомер. За безупречно ухоженными живыми изгородями скрываются тайны, которые раскрывают уравновешенный инспектор Барнаби и его эмоциональный напарник сержант Трой. В основу легли детективные романы Кэролайн Грэм, однако сериал, стартовавший в 1997 году, быстро перерос книжный цикл и продолжает с английским юмором разоблачать секреты консервативных селян. Шоу продолжает выходить по сей день, не теряя популярности.
Авторизация по e-mail