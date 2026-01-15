Оповещения от Киноафиши
Где снимали сериал «Черное облако»?

Где снимали сериал «Черное облако»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 15 января 2026

«Черное облако» — российский сериал в жанре триллера и драмы. Премьера первого сезона состоялась 7 сентября 2023 в онлайн-кинотеатре Okko. Второй сезон стартовал 28 ноября 2025 года.

Где проходили съемки?

Сериал снимался в Санкт-Петербурге, производство Originals Production и NORM PRODUCTION для Okko, а действие второго сезона происходит спустя полгода после первого, с теми же местами съемки, включая Менделеевский центр СПбГУ.

О чем сериал

В центре сюжета 20-летняя девушка с непростым характером по имени Оля. Окружающие считают ее злобной. Оля обращается к психологу, чтобы выразить свой гнев. Она рассказывает специалистах о людях, которые ее раздражают, и желает им страшной смерти. Неожиданно все упомянутые Олей люди начинают погибать при странных обстоятельствах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черное облако
Черное облако триллер
2023, Россия
7.0
