Где снимали сериал «Черное облако»?

«Черное облако» — российский сериал в жанре триллера и драмы. Премьера первого сезона состоялась 7 сентября 2023 в онлайн-кинотеатре Okko. Второй сезон стартовал 28 ноября 2025 года.
Сериал снимался в Санкт-Петербурге, производство Originals Production и NORM PRODUCTION для Okko, а действие второго сезона происходит спустя полгода после первого, с теми же местами съемки, включая Менделеевский центр СПбГУ.
В центре сюжета 20-летняя девушка с непростым характером по имени Оля. Окружающие считают ее злобной. Оля обращается к психологу, чтобы выразить свой гнев. Она рассказывает специалистах о людях, которые ее раздражают, и желает им страшной смерти. Неожиданно все упомянутые Олей люди начинают погибать при странных обстоятельствах.
Авторизация по e-mail