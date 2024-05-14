Где снимали сериал «Черная весна»?

Наш ответ:

«Черная весна» — российский драматический сериал о подростках, который вышел в онлайн-кинотеатре START 16 ноября 2022 года. Сезон состоит из восьми эпизодов.



Съемки сериала прошли в Крыму. Основными локациями стали поселок Коктебель и город Феодосия. Пляж, на котором разворачиваются самые драматичные события, находится на мысе Меганом. Прямо на берегу съемочная команда разбила лагерь, где было все необходимое для проживания и работы. Съемки начались зимой и продлились до лета. Часто в кадр попадали бродячие собаки, привязавшиеся к режиссерам и сценаристам, так что в итоге кинематографисты решили этому не препятствовать.



Действие «Черной весны» разворачивается в прибрежном городке. Сериал повествует о 17-летнем юноше по прозвищу Мел и его друзьях. Однажды они находят старинные пистолеты. Мел решает их использовать, чтобы защитить свою лучшую подругу, в которую он давно влюблен. Это становится отправной точкой для создания подростками дуэльного клуба под названием «Черная весна».