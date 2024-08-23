Где снимали сериал «Черная гора»?

Меню
Олег Скрынько 23 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Черная гора» — российский детективно-криминальный сериал, состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась 23 августа 2024 года на телеканале ТВЦ. Это история об сотруднике Следственного комитета России по имени Александр Кречет, который после ряда крупных дел внезапно отходит от дел. Главный герой переезжает в Крым. Так случается, что уже в первый день пребывания на полуострове Кречетов спасает в море парня, которому кто-то явно уготовал смерть. Кроме того, молодой человек необычайно похож на юношу, который без вести пропал из близлежащего поселка четверть века назад.

Съемки прошли в 2022 году там же, где происходит действие по сюжету, то есть в Крыму. Съемочная команда работала в Балаклавском районе Севастополя и на мысе Айя. В производстве приняли участие многие артисты местных театров, а также рядовые жители (в качестве массовки).

