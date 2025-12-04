Оповещения от Киноафиши
Где снимали сериал "Царь ночи"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 декабря 2025 Дата обновления ответа: 4 декабря 2025

«Царь ночи» — российский исторический сериал, который вышел на экраны в 2025 году.

Синопсис гласит:

В вихре Петербурга 1900-х годов трагедия разлучает брата и сестру, Якова и Софью. Чтобы вновь обрести семью, каждому из них предстоит пройти свой опасный путь: мир криминальных трущоб и мир заговорщицких салонов, революционные ячейки и кабинеты политической полиции. Не зная того, они оба оказываются вовлечены в одну смертельно опасную интригу, способную перевернуть судьбу страны.

Где снимали сериал «Царь ночи»

Сериал «Царь ночи» снимают в Санкт-Петербурге, используя его узнаваемые локации. Однако главной съёмочной площадкой стал необычный объект — Петровский док в Кронштадте, уникальное гидротехническое сооружение петровских времён. Внутри этого исторического пространства специально для проекта построили огромную декорацию, которая с точностью воссоздаёт мрачные трущобы и дворы Петербурга начала прошлого века.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Царь ночи
Царь ночи приключения, исторический
2025, Россия

