Где снимали сериал «Бригада»?

Съемки сериала Алексея Сидорова «Бригада» проходили преимущественно в Москве и окрестностях и велись на более чем 350 съемочных объектах, среди которых можно отметить Воробьевы горы (место клятвы), Дом Правительства, Бутырскую тюрьму (где Белов и его друзья провели ночь в 1991 году), набережную Тараса Шевченко (именно там взорвался автомобиль Белого), Рахманиновский зал Московской консерватории (место, где юная Оля Сурикова играла на скрипке). Часть сцен снята в Дубне и Талдоме (в частности, сцена боя на вокзале, которая, по сюжету, происходила в Чечне). Дом мамы Саши Белого находился на Востряковском проезде в районе Бирюлево Западное.
Квартира, которую дарят Саше на свадьбу, находится в высотке на Котельнической набережной.
Авторизация по e-mail