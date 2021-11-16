Меню
Где снимали сериал «Бригада»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки сериала Алексея Сидорова «Бригада» проходили преимущественно в Москве и окрестностях и велись на более чем 350 съемочных объектах, среди которых можно отметить Воробьевы горы (место клятвы), Дом Правительства, Бутырскую тюрьму (где Белов и его друзья провели ночь в 1991 году), набережную Тараса Шевченко (именно там взорвался автомобиль Белого), Рахманиновский зал Московской консерватории (место, где юная Оля Сурикова играла на скрипке). Часть сцен снята в Дубне и Талдоме (в частности, сцена боя на вокзале, которая, по сюжету, происходила в Чечне). Дом мамы Саши Белого находился на Востряковском проезде в районе Бирюлево Западное.

Квартира, которую дарят Саше на свадьбу, находится в высотке на Котельнической набережной.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

