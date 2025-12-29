«Большая вода» — новая отечественная драма, которая выходит на телеканале НТВ и пользуется широкой популярностью.

Где снимали сериал «Большая вода»

Сериал «Большая вода» снимали в основном в Тверской области. Производство стартовало летом 2022 года. Для съёмок выбирали колоритные локации: например, одну из сцен снимали на улице Горького в Твери, а для создания атмосферы тайги использовали подходящие природные места в регионе.

О чем сериал:

После шести лет службы старшина Егор Ермаков возвращается в родной посёлок на сибирской реке. В день его возвращения погибает его бывший друг, а главным подозреваемым становится сам Егор. Чтобы снять с себя обвинения и спасти семью, ему приходится вступить в схватку с могущественной бандой нелегальных золотодобытчиков и их таинственным Хозяином, с которыми он уже сталкивался в прошлом. В этой борьбе ему предстоит не только найти настоящего убийцу, но и защитить любовь, вновь вспыхнувшую между ним и его бывшей девушкой.