Где снимали сериал «Беспринципные»?

Где снимали сериал «Беспринципные»?

Олег Скрынько 11 июня 2025 Дата обновления: 11 июня 2025
Наш ответ:

«Беспринципные» — российский комедийный сериал, повествующий о приключениях представителей высшего социального класса, которые проживают в Москве на Патриарших прудах. На данный момент проект включает четыре сезона (2020–2024), а также полнометражный фильм «Беспринципные в деревне» (2023) и сериал-сиквел «Беспринципные в Питере» (2025).

Съемки сериала проходили в Москве в районе Патриарших прудов. Другими локациями в столице стали рестораны Scampi, Pinch и Uilliam’s. Съемки «Беспринципных в деревне» имели место в деревне Мандроги, которая находится в Ленинградской области. «Беспринципные в Питере», как несложно догадаться, прошли в Санкт-Петербурге.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Беспринципные в Питере
Беспринципные в Питере комедия
2025, Россия
0.0
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне комедия
2023, Россия
5.0
Беспринципные
Беспринципные комедия, мелодрама
2020, Россия
0.0
