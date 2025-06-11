Где снимали сериал «Беспринципные»?

«Беспринципные» — российский комедийный сериал, повествующий о приключениях представителей высшего социального класса, которые проживают в Москве на Патриарших прудах. На данный момент проект включает четыре сезона (2020–2024), а также полнометражный фильм «Беспринципные в деревне» (2023) и сериал-сиквел «Беспринципные в Питере» (2025).
Съемки сериала проходили в Москве в районе Патриарших прудов. Другими локациями в столице стали рестораны Scampi, Pinch и Uilliam’s. Съемки «Беспринципных в деревне» имели место в деревне Мандроги, которая находится в Ленинградской области. «Беспринципные в Питере», как несложно догадаться, прошли в Санкт-Петербурге.
