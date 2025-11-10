Где снимали сериал "Берлинская жара"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 ноября 2025 Дата обновления ответа: 10 ноября 2025

«Берлинская жара» — отечественный сериал, вышедший на экраны в 2025 году.

Синопсис гласит:

Летом 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны, советская разведка получает тревожные данные: немецкие ученые близки к созданию атомной бомбы. Это оружие невиданной разрушительной силы способно в одиночку переломить ход всей войны. Чтобы предотвратить катастрофу, единственный шанс — любым способом завладеть секретами проекта. Эта опасная миссия ложится на плечи одного человека — советского агента-нелегала, внедренного в самое логово врага. Его задача — добыть информацию, ценой которой может стать его собственная жизнь.

Где снимали сериал «Берлинская жара»

Съёмки сериала «Берлинская жара» проходили в Санкт-Петербурге. Кинематографисты выбрали северную столицу России не случайно — её классическая архитектура и масштабные гранитные набережные стали идеальной натурой для воссоздания атмосферы военного Берлина 1940-х годов. Благодаря умелой работе художников-постановщиков и декораторов, знакомые питерские дворики и проспекты на экране превратились в охваченную противоборством разведок столицу Третьего рейха.

Берлинская жара
Берлинская жара триллер, военный, драма
2025, Россия
6.0
