Где снимали сериал "Берлинская жара"?

«Берлинская жара» — отечественный сериал, вышедший на экраны в 2025 году.
Синопсис гласит:
Летом 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны, советская разведка получает тревожные данные: немецкие ученые близки к созданию атомной бомбы. Это оружие невиданной разрушительной силы способно в одиночку переломить ход всей войны. Чтобы предотвратить катастрофу, единственный шанс — любым способом завладеть секретами проекта. Эта опасная миссия ложится на плечи одного человека — советского агента-нелегала, внедренного в самое логово врага. Его задача — добыть информацию, ценой которой может стать его собственная жизнь.
Съёмки сериала «Берлинская жара» проходили в Санкт-Петербурге. Кинематографисты выбрали северную столицу России не случайно — её классическая архитектура и масштабные гранитные набережные стали идеальной натурой для воссоздания атмосферы военного Берлина 1940-х годов. Благодаря умелой работе художников-постановщиков и декораторов, знакомые питерские дворики и проспекты на экране превратились в охваченную противоборством разведок столицу Третьего рейха.
Авторизация по e-mail