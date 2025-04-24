Где снимали сериал «Белая полоса»?

Наш ответ:

«Белая полоса» — российский детективно-драматический сериал, премьера которого состоялась на телеканале НТВ 21 апреля 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. Сезон включает 16 эпизодов. Съемки прошли еще в 2023 году в Великом Новгороде и Новгородской области. Режиссер Сергей Краснов отметил, что уже не впервые работал в этом регионе. Среди преимуществ Великого Новгорода он отметил близкое расположение друг к другу всех нужных объектов: «он [город] достаточно локальный и очень киношный».



Главным героем выступает майор полиции Игорь Савин. Его повышают до начальника уголовного розыска, но в то же время от него уходит жена, а отношения с дочерью-подростком становятся все более напряженными. При этом вверенный Савину отдел пребывает в плачевном состоянии. Протагонисту предстоит навести порядок как в работе, так и в личной жизни.