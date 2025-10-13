Где снимали сериал «Бар “Один звонок”»?

«Бар “Один звонок”» — российский сериал, в котором сочетаются триллер, детектив и мистика. Премьера состоялась 1 октября 2025 года в онлайн-кинотеатре KION.
Съемки проходили в Москве. К сожалению, более детальной информации по этому поводу в сети нет.
Главный герой — следователь Андрей Морозов, который ищет сына своей жены, находящейся в коме. Все улики ведут его в бар «Один звонок», загадочным образом то появляющегося, то исчезающего в разных местах города. Заведением управляет таинственный бармен, предоставляющий своим клиентам по-настоящему уникальную услугу — возможность позвонить умершему человеку. Он не берет с посетителей денег, а лишь ставит им одно условие: по истечении минуты разговора они должны сыграть в русскую рулетку.
