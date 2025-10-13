Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Бар “Один звонок”»?

Где снимали сериал «Бар “Один звонок”»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 октября 2025

«Бар “Один звонок”» — российский сериал, в котором сочетаются триллер, детектив и мистика. Премьера состоялась 1 октября 2025 года в онлайн-кинотеатре KION.

Где проходили съемки?

Съемки проходили в Москве. К сожалению, более детальной информации по этому поводу в сети нет.

О чем сериал

Главный герой — следователь Андрей Морозов, который ищет сына своей жены, находящейся в коме. Все улики ведут его в бар «Один звонок», загадочным образом то появляющегося, то исчезающего в разных местах города. Заведением управляет таинственный бармен, предоставляющий своим клиентам по-настоящему уникальную услугу — возможность позвонить умершему человеку. Он не берет с посетителей денег, а лишь ставит им одно условие: по истечении минуты разговора они должны сыграть в русскую рулетку.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бар «Один звонок»
Бар «Один звонок» триллер, детектив
2025, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
Гаишник остановил и требует выйти из машины: есть лишь 1 способ правильно отказать, чтоб не нарваться на штраф (или тюрьму)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше