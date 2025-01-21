Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Артист с большой дороги"?

Где снимали сериал "Артист с большой дороги"?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Артист с большой дороги» - свежий телесериал, главную роль в котором исполнил неподражаемый Юрий Стоянов. Комик воплотил на экране множество ярких образов, меняясь до неузнаваемости. Съемки проекта происходили в Торжке.

Кратко напомним сюжет. После третьего срока талантливый вор по прозвищу Артист решает покончить с криминальным прошлым. Возраст берёт своё, а денег, заработанных на ограблениях, ему хватит на безбедную жизнь. Однако эти средства спрятаны в доме его сына, где теперь живут невестка и внуки. Чтобы не шокировать семью своим появлением, Артист придумывает хитрый план. Он переодевается в добродушную старушку и устраивается няней к собственным внукам, скрывая свою истинную личность.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Артист с большой дороги
Артист с большой дороги комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше