Где снимали сериал "Артист с большой дороги"?

Наш ответ:

«Артист с большой дороги» - свежий телесериал, главную роль в котором исполнил неподражаемый Юрий Стоянов. Комик воплотил на экране множество ярких образов, меняясь до неузнаваемости. Съемки проекта происходили в Торжке.



Кратко напомним сюжет. После третьего срока талантливый вор по прозвищу Артист решает покончить с криминальным прошлым. Возраст берёт своё, а денег, заработанных на ограблениях, ему хватит на безбедную жизнь. Однако эти средства спрятаны в доме его сына, где теперь живут невестка и внуки. Чтобы не шокировать семью своим появлением, Артист придумывает хитрый план. Он переодевается в добродушную старушку и устраивается няней к собственным внукам, скрывая свою истинную личность.