Где снимали сериал «Арбатские тайны»?

Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Арбатские тайны» — российский мелодраматический сериал, действие которого разворачивается в 1950–60-х годах. Во флешбэках также показаны 1930-е года. Премьера состоялась 2 января 2025 года. Сезон состоит из 19 эпизодов. Съемки прошли в Москве. Там же разворачиваются основные события сериала. Одной из локаций стал деревянный дом братьев Страховых на улице Гастелло (район Сокольники). Также съемки велись во дворе Поливановской гимназии, расположенной на Пречистенке. В этом дворе находится желтый флигель, где по сюжету проживала семья профессора Викентия Рябинского. Именно туда в поисках отца приезжает главная героиня в лице Татьяны Мещерской.

