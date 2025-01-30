Где снимали сериал «Арбатские тайны»?

«Арбатские тайны» — российский мелодраматический сериал, действие которого разворачивается в 1950–60-х годах. Во флешбэках также показаны 1930-е года. Премьера состоялась 2 января 2025 года. Сезон состоит из 19 эпизодов. Съемки прошли в Москве. Там же разворачиваются основные события сериала. Одной из локаций стал деревянный дом братьев Страховых на улице Гастелло (район Сокольники). Также съемки велись во дворе Поливановской гимназии, расположенной на Пречистенке. В этом дворе находится желтый флигель, где по сюжету проживала семья профессора Викентия Рябинского. Именно туда в поисках отца приезжает главная героиня в лице Татьяны Мещерской.
