Где снимали сериал «Анна-детективъ»?

Олег Скрынько 13 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Анна-детективъ» — российско-украинский детективный сериал, действие которого разворачивается в конце XIX века. Премьера состоялась в 2016 году. Шоу насчитывает два сезона. Первый состоит из 56 эпизодов, тогда как второй — из 40 эпизодов. Продолжительность каждой серии — в районе 45 минут.

Снимался сериал в музее-заповеднике «Горки Ленинские», который находится в Подмосковье. Специально для производства шоу там был возведен целый киногородок, на улочках которого появились торговые лавки, усадьбы, а также полицейский участок. Художники и декораторы стремились как можно более точно отразить архитектуру и атмосферу изображаемой эпохи. Интересно, что звуки природы и другие шумы не накладывались во время постпроизводства, а записывались непосредственно на съемочной площадке — например, гоготание гусей, звук колес телеги и топот лошадиных копыт.

