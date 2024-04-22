Где снимали сериал "Ангелы района"?

Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных

Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу

С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона

В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге

У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать

«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву

Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу

«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)