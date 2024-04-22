Меню
Где снимали сериал "Ангелы района"?

Олег Скрынько 22 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Популярный телесериал «Ангелы района» снимали в Нижнем Новгороде. На экране зрители могут увидеть знаковые городские места — от набережной Федоровского и стадиона «Водник» до усадьбы Рукавишниковых, улицы Кожевенной и площади Маркина.

Съемки проходили летом 2022-го, а премьера состоится 5 марта 2024 на стриминге Иви, а 22 апреля 2024 на канале Россия-1. По сюжету семья Шаталовых играет ключевую роль в своем районе. Глава семейства, Алена, управляет компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил работает врачом в районной поликлинике, а их 20-летний сын Артем является участковым полицейским. Каждый день эта замечательная семья решает бытовые и жизненные проблемы местных жителей, часто попадая в смешные и необычные ситуации. Но внезапно личные проблемы Шаталовых достигают критической точки, превращаясь в настоящую семейную катастрофу.

