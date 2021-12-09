Меню
Где снимали сериал «Анатомия сердца» (2021)?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки российского мелодраматического сериала проходили в нескольких городах – Москве, Феодосии и Ярославле. Поскольку часть событий «Анатомии сердца» происходит в 80-х годах прошлого века, создатели искали для съемок квартиры, в которых сохранился интерьер и дух той эпохи. Например, в Феодосии киношники арендовали такие квартиры у хозяев и с их согласия даже проводили в комнатах небольшой ремонт. Сериал рассказывает о семье директора завода Коршунова. Его единственная дочь Марина начинает встречаться с сомнительным парнем, беременеет от него и рожает девочку с тяжелым пороком сердца. Коршунову удается замять скандал на корню, но избавиться от прошлого будет не так просто.

Главные роли в сериале сыграли Кирилл Гребенщиков, Ксения Плюснина, Константин Милованов.

 

