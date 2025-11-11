Где снимали сериал "Акушер"?

«Акушер» — медицинская драма, которая выходит на телеканале НТВ.
Синопсис гласит:
Спасение беременной девушки приносит военному хирургу Глебу Каверину неожиданную славу. Но минутная известность оборачивается личной катастрофой: журналисты застают его жену с любовником. В одно мгновение герой становится объектом всеобщего жаления из-за супружеской измены.
Съемки проходили в Нижнем Новгороде, Москве и области, причем многие сцены сняты в узнаваемых локациях: на площади Ленина, набережной и даже в жилых комплексах. Например, сцена спасения беременной женщины с пожарной лестницы была снята на парковке ЖК «Каскад». Для больничных сцен использовали и павильоны, и настоящие, но пока пустующие операционные. Все это поспособствовало аутентичности сериала, в итоге полюбившегося широкой аудитории зрителей.
Первый сезон оказался настолько удачным, что шоу продлили на второй сезон, выход которого состоится 17 ноября на НТВ.
