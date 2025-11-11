Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Акушер"?

Где снимали сериал "Акушер"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 ноября 2025 Дата обновления ответа: 11 ноября 2025

«Акушер» — медицинская драма, которая выходит на телеканале НТВ.

Синопсис гласит:

Спасение беременной девушки приносит военному хирургу Глебу Каверину неожиданную славу. Но минутная известность оборачивается личной катастрофой: журналисты застают его жену с любовником. В одно мгновение герой становится объектом всеобщего жаления из-за супружеской измены.

Где снимали сериал «Акушер»

Съемки проходили в Нижнем Новгороде, Москве и области, причем многие сцены сняты в узнаваемых локациях: на площади Ленина, набережной и даже в жилых комплексах. Например, сцена спасения беременной женщины с пожарной лестницы была снята на парковке ЖК «Каскад». Для больничных сцен использовали и павильоны, и настоящие, но пока пустующие операционные. Все это поспособствовало аутентичности сериала, в итоге полюбившегося широкой аудитории зрителей.

Первый сезон оказался настолько удачным, что шоу продлили на второй сезон, выход которого состоится 17 ноября на НТВ.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Акушер
Акушер детектив
2023, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Теперь и тут достанут! ГАИ стала отлавливать водителей возле собственного дома — штрафы доходят до 7500 рублей с носа
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше