Где снимали сериал "Афродеревня"?

«Афродеревня» — новый комедийный сериал ТНТ, который быстро завоевал популярность. Действие происходит в вымышленном селе Рузское, специально созданном для съёмок с помощью декораций.



Сорокапятилетний Анатолий Столбов уже несколько лет управляет деревней, осваивая бюджет через пышные застолья и показательные мероприятия для комиссии. Его дочь Таня год назад уехала в Африку преподавать русский язык, но неожиданно возвращается — вместе с группой африканцев, оставшихся без жилья из-за стихийного бедствия. Чтобы не потерять финансирование, Таня убеждает комиссию, что их деревня участвует в международной программе помощи. Столбов вынужден смириться с гостями, но терпение лопается, когда он узнаёт, что Таня собирается замуж за одного из них.

