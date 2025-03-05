Меню
Где снимали сериал "Афродеревня"?

Олег Скрынько 5 марта 2025 Дата обновления: 5 марта 2025
«Афродеревня» — новый комедийный сериал ТНТ, который быстро завоевал популярность. Действие происходит в вымышленном селе Рузское, специально созданном для съёмок с помощью декораций.

Сорокапятилетний Анатолий Столбов уже несколько лет управляет деревней, осваивая бюджет через пышные застолья и показательные мероприятия для комиссии. Его дочь Таня год назад уехала в Африку преподавать русский язык, но неожиданно возвращается — вместе с группой африканцев, оставшихся без жилья из-за стихийного бедствия. Чтобы не потерять финансирование, Таня убеждает комиссию, что их деревня участвует в международной программе помощи. Столбов вынужден смириться с гостями, но терпение лопается, когда он узнаёт, что Таня собирается замуж за одного из них.
 

Афродеревня
Афродеревня комедия
2025, Россия
