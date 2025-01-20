Где снимали сериал «13 клиническая»?

«13 клиническая» — российский сериал, в котором сочетаются драма, фантастика и детектив. Премьера первого и единственного сезона состоялась в 22 декабря в онлайн-кинотеатре «Иви». Также шоу доступно для просмотра в Okko. Съемки стартовали в апреле 2022 года. Часть производства прошла в Институте биоорганической химии в Москве. Чтобы не мешать функционированию учреждения, творческая команда работала там только по выходным. Что до здания больницы, где разворачивается действие, то оно было построено в виде декорации в отдельном студийном павильоне. Создатели утверждают, что в качестве консультанта был привлечен профессиональный хирург, присутствовавший на съемочной площадке.
