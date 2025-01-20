Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «13 клиническая»?

Где снимали сериал «13 клиническая»?

Олег Скрынько 20 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«13 клиническая» — российский сериал, в котором сочетаются драма, фантастика и детектив. Премьера первого и единственного сезона состоялась в 22 декабря в онлайн-кинотеатре «Иви». Также шоу доступно для просмотра в Okko. Съемки стартовали в апреле 2022 года. Часть производства прошла в Институте биоорганической химии в Москве. Чтобы не мешать функционированию учреждения, творческая команда работала там только по выходным. Что до здания больницы, где разворачивается действие, то оно было построено в виде декорации в отдельном студийном павильоне. Создатели утверждают, что в качестве консультанта был привлечен профессиональный хирург, присутствовавший на съемочной площадке.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

13 клиническая
13 клиническая драма, фэнтези
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше