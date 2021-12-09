Где снимали русский сериал «Старушки в бегах»?

Сериал о приключениях трех неугомонных дам бальзаковского возраста снимали в Москве и Подмосковье. Всей съемочной команде запомнились рабочие дни, проведенные в старинном городе Коломна. Помимо занятых в проекте актеров, в кадре появились артисты местного театра и обычные горожане. В центре сюжета «Старушек в бегах» – неразлучные подруги Екатерина, Зинаида и Лидия. У каждой из них не ладятся отношения с повзрослевшими детьми, поэтому однажды приятельницы решают предоставить отпрысков самим себе и отправиться в путешествие. В дороге героини понимают, что жизнь со всеми ее красками только начинается.
Трио «старушек» сыграли звезды российского кино – Елена Сафонова, Марина Яковлева, Татьяна Орлова.
Уточню - "бальзаковский возраст" - это возраст 30-40 лет, а не ближе к 70, как у героинь.
