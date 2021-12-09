Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали русский сериал «Старушки в бегах»?

Где снимали русский сериал «Старушки в бегах»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал о приключениях трех неугомонных дам бальзаковского возраста снимали в Москве и Подмосковье. Всей съемочной команде запомнились рабочие дни, проведенные в старинном городе Коломна. Помимо занятых в проекте актеров, в кадре появились артисты местного театра и обычные горожане. В центре сюжета «Старушек в бегах» – неразлучные подруги Екатерина, Зинаида и Лидия. У каждой из них не ладятся отношения с повзрослевшими детьми, поэтому однажды приятельницы решают предоставить отпрысков самим себе и отправиться в путешествие. В дороге героини понимают, что жизнь со всеми ее красками только начинается.

Трио «старушек» сыграли звезды российского кино – Елена Сафонова, Марина Яковлева, Татьяна Орлова.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Мария Мария 17 декабря 2023, 12:21
Наш ответ:
"Сериал о приключениях трех неугомонных дам бальзаковского возраста снимали в Москве и Подмосковье."
Уточню - "бальзаковский возраст" - это возраст 30-40 лет, а не ближе к 70, как у героинь.
17 декабря 2023, 12:21 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше