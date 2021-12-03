Меню
Где снимали русский сериал «Большое небо»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки сериала, рассказывающего о буднях пилотов, проходили в нескольких городах. Несмотря на то что действие разворачивается в Сибири, команда проекта нашла необходимые локации в Москве, Киржаче, Люберцах. Последний город, к слову, сыграл роль Новосибирска. А район Измайлово как нельзя лучше передавал атмосферу 1980-х годов, того самого времени, в котором разворачивается действие сериала. Сцены полетов снимались и в воздухе с помощью мини-камер, и на земле с помощью хромакея. Напомним, сериал «Большое небо» выходил на Первом канале с июня по июль 2021 года.

Главные роли в проекте исполнили Станислав Бондаренко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Алексей Демидов.

