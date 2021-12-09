Меню
Где снимали «Раннюю пташку»?

Где снимали «Раннюю пташку»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Основные съемки проходили в Стамбуле, кроме того, чтобы снять ряд сцен, команда «Ранней пташки» отправилась в деревню Рива, район Бейкоз, провинция Стамбул. Сериал рассказывает о девушке по имени Санем, обладающей добрым, веселым нравом и удивительной работоспособностью. Каждое утро она отправляется в магазин, принадлежащий ее больному отцу, чтобы занять место за прилавком. За это соседи и прозвали героиню ранней пташкой. Из-за финансовых проблем Санем приходится найти другую работу – в издательстве, где судьба сталкивает ее сразу с двумя интересными мужчинами. Ситуацию усложняет то, что эти парни – родные братья.

Главные роли в проекте исполнили Демет Оздемир, Джан Яман, Ознур Серчелер.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
