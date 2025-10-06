Где снимали "Пин-код"?

«ПИН-код» — криминальная драма, премьера которой состоялась в 2025 году на телеканале НТВ.
Синопсис гласит:
Трагедия в семье майора Максима Захарова — попытка суицида его дочери, обманутой мошенниками, — заставляет его сменить профиль работы и возглавить борьбу с колл-центрами. В ходе расследования его союзником и романтическим интересом становится Евгения, внешне — обычный банковский консультант. Однако Захаров вскоре обнаруживает, что женщина, которой он начал доверять, на самом деле является ключевой фигурой в преступной схеме и главным скриптологом, создающим сценарии для обмана таких же людей, как его дочь.
Съёмки многосерийного фильма с рабочим названием «ПИН-код» проходили с октября по декабрь 2024 года. Основной производственной площадкой выступили Великий Новгород и Новгородская область, а отдельные эпизоды были сняты в Санкт-Петербурге. Выбранные локации стали идеальным фоном для остросюжетной истории, сразу же полюбившейся зрителям.
Авторизация по e-mail