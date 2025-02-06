Где снимали "Паучий источник"?

Наш ответ:

«Паучий источник» — свежая мелодраматическая история, представленная зрителям телеканала «Домашний». Остров Соленая Грива, ставший ключевой локацией событий, на самом деле вымышлен, а сцены, происходящие в этой деревне, были сняты в специально построенных декорациях.



Сюжет вращается вокруг Киры Урусовой — талантливой журналистки, обеспокоенной исчезновением своей младшей сестры. Настя уже давно замужем за бизнесменом Андреем Лопатиным, но Кира всегда сомневалась в этом браке: супруг намного старше, а его бывшая жена пропала при загадочных обстоятельствах. Выясняется, что Настя отправилась на остров Соленая Грива к таинственному Источнику, который, по слухам, помогает обрести материнство, но вскоре перестала выходить на связь. Кира и Лопатин отправляются на поиски, в процессе сближаются и осознают взаимные чувства. Однако вскоре Андрея задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира уверена в его невиновности, но, чтобы доказать это, ей придется довести расследование до конца и выяснить, что же случилось с сестрой.