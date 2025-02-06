Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Паучий источник"?

Где снимали "Паучий источник"?

Олег Скрынько 6 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Паучий источник» — свежая мелодраматическая история, представленная зрителям телеканала «Домашний». Остров Соленая Грива, ставший ключевой локацией событий, на самом деле вымышлен, а сцены, происходящие в этой деревне, были сняты в специально построенных декорациях.

Сюжет вращается вокруг Киры Урусовой — талантливой журналистки, обеспокоенной исчезновением своей младшей сестры. Настя уже давно замужем за бизнесменом Андреем Лопатиным, но Кира всегда сомневалась в этом браке: супруг намного старше, а его бывшая жена пропала при загадочных обстоятельствах. Выясняется, что Настя отправилась на остров Соленая Грива к таинственному Источнику, который, по слухам, помогает обрести материнство, но вскоре перестала выходить на связь. Кира и Лопатин отправляются на поиски, в процессе сближаются и осознают взаимные чувства. Однако вскоре Андрея задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира уверена в его невиновности, но, чтобы доказать это, ей придется довести расследование до конца и выяснить, что же случилось с сестрой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Паучий источник
Паучий источник мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше