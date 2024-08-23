Меню
Где снимали новый сезон шоу "Адский шеф"?

Олег Скрынько 23 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Готовьтесь к новому уровню кулинарного экстрима: шоу "Адский шеф" с Константином Ивлевым возвращается с еще более жарким и захватывающим сезоном! С 21 августа на канале "Пятница" начинается кулинарная битва, которая выйдет далеко за пределы привычных рамок. В этом сезоне 25 амбициозных шеф-поваров со всей России отправятся в Дубай, где под палящим солнцем 45-градусной пустыни их ждет первое серьезное испытание — приготовить блюдо в условиях, где нет ни воды, ни еды, ни тени. Им предстоит буквально добывать ингредиенты из песков и создавать кулинарные шедевры на импровизированной кухне, сделанной прямо посреди пустыни.

Но это только начало! В новом сезоне участников ожидают настоящие испытания на прочность — от 12-часового кулинарного марафона до участия в баттле с именитыми шефами из Санкт-Петербурга. А финальной вишенкой на торте станет противостояние с искусственным интеллектом, который будет генерировать рецепты и задания, проверяя кулинарные навыки участников до предела. Новый сезон "Адского шефа" обещает стать самым экстремальным и захватывающим зрелищем, которое точно нельзя пропустить!

