Где снимали "Мур-Мур"?

Олег Скрынько 15 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Мур-Мур» - исторический детективный сериал, вышедший на канале «Россия 1» в 2021 году. Сериал снимали в Санкт-Петербурге и его пригородах. В числе основных локаций — посёлки Токсово и Сярьги, а также другие места во Всеволожском районе Ленинградской области.

Напомним сюжет. Фронтовик Семён Марков, комиссованный после ранения, по пути домой случайно оказывается в отделении милиции небольшого городка Муранска. Почти все мужчины на войне, и потому в местном уголовном розыске служат одни женщины. Руководит ими строгая и решительная капитан Марьяна Рацкевич. Местные, с улыбкой, прозвали отделение «МУР-МУР». Несмотря на то, что война ещё не окончена, страну захлестнула волна преступности. Семён решает не отступать и продолжает служить — теперь уже в мирном тылу, борясь с бандитами. Однако вскоре выясняется, что Муранск — это не просто провинциальный городок, а настоящий узел тайных операций, где сталкиваются интересы советских чекистов, немецких агентов и американской разведки.

