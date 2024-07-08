Меню
Где снимали "Место силы"?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Новое мистическое реалити-шоу "Место силы" снималось в Санкт-Петербурге. Участники проекта — люди, утверждающие, что обладают сверхспособностями. Они будут пытаться раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на загадочные исторические события и помочь звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях. Каждую неделю один из экстрасенсов будет покидать шоу. Ведущим проекта стал фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.

Согласно правилам реалити-шоу, участники "Места силы" будут жить вместе в одном доме, демонстрируя не только свои сверхспособности, но и обычные человеческие качества. Их испытания включают исследование питерских достопримечательностей и культовых мест города, а также преодоление повседневных бытовых задач. В дом первыми заедут девять участников, среди которых деревенская ведьма, городской колдун, медиум-психиатр, телепат и другие.

