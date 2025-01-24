Где снимали Кучугуры из сериала «Сваты»?

Наш ответ:

«Сваты» — известный украинский комедийный сериал, выходивший в 2008-2021 годах и превратившийся в обширную телевизионную франшизу. Проект снискал популярность не только в Украине, но также в России и Беларуси. По сюжету семейство Будько проживает в деревне под названием Кучугуры. Несколько населенных пунктов с таким названием существуют в России (например, в Краснодарском крае) и в Украине, но съемки проходили не там. Экранный дом Валентины и Ивана находится в селе Горенка, Киевская область. Именно там проходили съемки до 2012 года. К сожалению, в 2019 году здание серьезно пострадало из-за пожара. В 2020 году дом был восстановлен, хотя его вид изменился. Ныне постройка принадлежит местному лесничеству.