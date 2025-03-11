Где снимали каждый сезон сериала «Белый лотос»?

Меню
Олег Скрынько 11 марта 2025 Дата обновления: 11 марта 2025
Наш ответ:

«Белый лотос» — хитовый сериал-антология канала HBO. Действие каждого из имеющихся трех сезонов разворачивается в разных уголках мира в филиалах роскошного отеля-курорта «Белый лотос». В центре сюжета оказываются группы богатых туристов, которые, отдыхая в райских уголках, спорят о насущных проблемах и попадают в курьезные ситуации, полные сатиры и черного юмора.

Где снимали первый сезон

Работа началась в октябре 2020 года на Гавайях в условиях протоколов безопасности в связи с пандемией COVID-19. Основной локацией стал курорте Four Seasons Resort Maui в Вайлеа. Вайлеа — местность в округе Мауи, штат Гавайи.

Где снимали второй сезон

Съемки стартовали 20 января 2022 года. Творческая команда работала на курорте Four Seasons San Domenico Hotel, который находится в городе Таормина на итальянском острове Сицилия.

Где снимали третий сезон

Сезон был отснят в Таиланде. Работа началась в феврале 2024 года. В число локаций вошли Бангког, Пхукет и Самуй. Завершились съемки в августе 2024 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Белый лотос
Белый лотос комедия, драма
2021, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
