Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Камбэк"?

Где снимали "Камбэк"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 октября 2025 Дата обновления ответа: 7 октября 2025

«Камбэк» — отечественный сериал, выпущенный стриминговой платформой «Кинопоиск» в октябре 2025 года.

Синопсис гласит:

Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — решили помочь своей однокласснице Даше. Однако их благое намерение оборачивается серьёзными проблемами, из которых их неожиданно спасает загадочный бездомный по прозвищу Компот. Он сам находится в отчаянном положении: потерял память после тяжёлых травм, не помнит своего прошлого и выживает лишь благодаря подачкам в школьной столовой. Теперь ребята, чувствуя себя в долгу, полны решимости раскрыть тайну личности своего спасителя и помочь ему вернуть утраченную жизнь.

Где снимали «Камбэк»

Для съёмок сериала «Камбэк», действие которого переносит зрителей в атмосферу начала 2000-х, создатели выбрали Нижний Новгород. Город стал полноценной съёмочной площадкой: команда побывала более чем на 20 локациях. Знаковые места вроде Автозаводского парка, кинотеатра «Россия» или оживлённой Рождественской улицы помогли воссоздать на экране дух той эпохи и сделали проект визуально достоверным.

Камбэк
Камбэк драма, триллер
2025, Россия
7.0
