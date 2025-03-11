Где снимали "Границу миров"?

Наш ответ:

«Граница миров» — свежий российский сериал, мгновенно завоевавший внимание зрителей. Съемки проходили в кинопарке «Москино», где художники создали уникальные декорации: мистический мир нечисти, волшебный портал и секретный НИИ, в котором работают сотрудники тайной службы, оберегающей людей от сверхъестественных существ.



По сюжету братья Шиловы случайно сталкиваются с вампиром, а затем обнаруживают у себя сверхъестественные способности. Со временем они понимают, что нечисть в их городе — вовсе не редкость, а в местном НИИ существует портал в потусторонний мир. За существами из тьмы следит секретная организация «Граница миров», возглавляемая опытным руководителем. В борьбе с нечистью ему помогают преданная сотрудница, ее дочь, загадочная вампирша и другие специалисты. Вскоре к команде присоединяются и Шиловы. Теперь их задача — не только контролировать поведение «темных», но и найти фрагменты могущественного артефакта.