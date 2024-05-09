Где снимали фильм «Узник замка Иф»?

Наш ответ:

«Узник замка Иф» — российско-французский приключенческий мини-сериал, состоящий из трех эпизодов. В основу фильма лег классический роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», вышедший в свет в 1844-1846 годах. Съемки прошли в 1987 году в Италии, Франции (Париж и Марсель) и в разных республиках СССР (Одесса, Гурзуф, Алушта, Алупка, Ливадия, Ленинград и Царское село в Ленинградской области, Рига, Таллин, Бухара, Пушкин). При этом основная часть материала была отснята в павильонах Одесской киностудии, где были построены декорации тюрьмы и трактира Кадрусса. Римский бал-маскарад был снят на колоннаде Казанского собора в Ленинграде. Замком в Отейле стал Екатерининский дворец в городе Пушкин. Побег Эдмона Дантеса из тюрьмы был снят недалеко от Гурзуфа. Корабль «Фараон» в фильме «сыграл» советский парусник «Триумф».