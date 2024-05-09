Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали фильм «Узник замка Иф»?

Где снимали фильм «Узник замка Иф»?

Олег Скрынько 9 мая 2024 Дата обновления: 9 мая 2024
Наш ответ:

«Узник замка Иф» — российско-французский приключенческий мини-сериал, состоящий из трех эпизодов. В основу фильма лег классический роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», вышедший в свет в 1844-1846 годах. Съемки прошли в 1987 году в Италии, Франции (Париж и Марсель) и в разных республиках СССР (Одесса, Гурзуф, Алушта, Алупка, Ливадия, Ленинград и Царское село в Ленинградской области, Рига, Таллин, Бухара, Пушкин). При этом основная часть материала была отснята в павильонах Одесской киностудии, где были построены декорации тюрьмы и трактира Кадрусса. Римский бал-маскарад был снят на колоннаде Казанского собора в Ленинграде. Замком в Отейле стал Екатерининский дворец в городе Пушкин. Побег Эдмона Дантеса из тюрьмы был снят недалеко от Гурзуфа. Корабль «Фараон» в фильме «сыграл» советский парусник «Триумф».

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше