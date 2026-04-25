Где снимали фильм «Тонкая нить»?

Сериал «Тонкая нить» (2026) снят кинокомпанией «Альянс» по заказу телеканала «Россия-1». Режиссёром выступил Вячеслав Лавров — выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, в послужном списке которого более 40 проектов, включая «Рыцарь нашего времени», «Призрак в кривом зеркале» и «Тёмная сторона души».

К сожалению, создатели не раскрывали публично конкретных локаций съёмок. Учитывая, что режиссёр базируется в Санкт-Петербурге, а многие его проекты снимались там же, можно предположить, что съёмки «Тонкой нити» проходили в Петербурге и окрестностях. Однако официального подтверждения этому пока нет.

По сюжету действие разворачивается в крупном городе, где работают хирурги Настя и Илья, а часть событий — в другом городе, куда Илья уезжает после увольнения. Как только появятся точные данные о съёмочных площадках, мы обновим этот материал.