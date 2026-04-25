Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали фильм «Тонкая нить»?

Где снимали фильм «Тонкая нить»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Сериал «Тонкая нить» (2026) снят кинокомпанией «Альянс» по заказу телеканала «Россия-1». Режиссёром выступил Вячеслав Лавров — выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, в послужном списке которого более 40 проектов, включая «Рыцарь нашего времени», «Призрак в кривом зеркале» и «Тёмная сторона души».

К сожалению, создатели не раскрывали публично конкретных локаций съёмок. Учитывая, что режиссёр базируется в Санкт-Петербурге, а многие его проекты снимались там же, можно предположить, что съёмки «Тонкой нити» проходили в Петербурге и окрестностях. Однако официального подтверждения этому пока нет.

По сюжету действие разворачивается в крупном городе, где работают хирурги Настя и Илья, а часть событий — в другом городе, куда Илья уезжает после увольнения. Как только появятся точные данные о съёмочных площадках, мы обновим этот материал.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тонкая нить
Тонкая нить мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше