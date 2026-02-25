Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали фильм «Полюби меня снова»?

Где снимали фильм «Полюби меня снова»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 февраля 2026 Дата обновления ответа: 25 февраля 2026

«Полюби меня снова» — российский многосерийный фильм, вышедший 9 февраля 2026 года на телеканале «Россия 1» и в онлайн-кинотеатре «Смотрим».

Где проходили съемки?

Съемки имели место весной 2025 года во Владимире и Суздальском районе Владимирской области. Таким образом, на экране можно увидеть исторические улицы и живописные места города. Фильм снимался при содействии Киноцентра Владимирской области, которая стала популярной площадкой для съемок российских сериалов в 2024–2025 годах.

О чем фильм

В центре сюжета — Люда Куприянова, чья жизнь складывается как нельзя лучше. У нее есть любящий супруг Павел, преуспевающий бизнес и проверенные друзья в лице Влада Кожухова и его жены Оксаны. Идиллию омрачает трагедия: Люда и Павел теряют ребенка. Тогда они решают усыновить маленького Федю. Спустя семь лет Люда рожает девочку, но это приводит к расколу между супругами. Раиса, мать Павла, неприязненно относится к Феде. Однажды мальчик пропадает, а сами Люда и Павел оказываются в эпицентре криминального дела, за которое берется сыщик Алексей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полюби меня снова
Полюби меня снова мелодрама
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Сколько серий в сериале «Далекий город»? 1 комментарий
Куда делась Бала в сериале «Основание: Орхан»? 1 комментарий
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 5 комментариев
«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше