Где снимали фильм «Полюби меня снова»?

«Полюби меня снова» — российский многосерийный фильм, вышедший 9 февраля 2026 года на телеканале «Россия 1» и в онлайн-кинотеатре «Смотрим».

Где проходили съемки?

Съемки имели место весной 2025 года во Владимире и Суздальском районе Владимирской области. Таким образом, на экране можно увидеть исторические улицы и живописные места города. Фильм снимался при содействии Киноцентра Владимирской области, которая стала популярной площадкой для съемок российских сериалов в 2024–2025 годах.

О чем фильм