Где снимали фильм «Полюби меня снова»?

«Полюби меня снова» — российский многосерийный фильм, вышедший 9 февраля 2026 года на телеканале «Россия 1» и в онлайн-кинотеатре «Смотрим».
Съемки имели место весной 2025 года во Владимире и Суздальском районе Владимирской области. Таким образом, на экране можно увидеть исторические улицы и живописные места города. Фильм снимался при содействии Киноцентра Владимирской области, которая стала популярной площадкой для съемок российских сериалов в 2024–2025 годах.
В центре сюжета — Люда Куприянова, чья жизнь складывается как нельзя лучше. У нее есть любящий супруг Павел, преуспевающий бизнес и проверенные друзья в лице Влада Кожухова и его жены Оксаны. Идиллию омрачает трагедия: Люда и Павел теряют ребенка. Тогда они решают усыновить маленького Федю. Спустя семь лет Люда рожает девочку, но это приводит к расколу между супругами. Раиса, мать Павла, неприязненно относится к Феде. Однажды мальчик пропадает, а сами Люда и Павел оказываются в эпицентре криминального дела, за которое берется сыщик Алексей.
