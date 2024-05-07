Где снимали фильм «Не может быть»?

Наш ответ:

«Не может быть» — советская комедия, которую поставил мастер кинокомедий Леонид Гайдай. Премьера состоялась в 1975 году. Фильм состоит из трех историй, в основу которых легли произведения писателя Михаила Зощенко.



Съемки первой новеллы и части второй прошли в Астрахани, тогда как работа над заключительной новеллой прошла в Москве. Большинство уличных сцен были отсняты именно в Астрахани, поскольку местная архитектура в 1970-х почти не претерпела изменений с 1920-х годов, когда происходят события картины. Например, в фильме фигурирует здание Астраханского государственного театра кукол. На набережной Волги установлен бронзовый памятник мальчику, чистящему обувь. Эта скульптура является данью сцены, в которой Анатоль, отправляясь на тайное свидание, пользуется услугами уличного чистильщика обуви. Сама эта сцена была снята недалеко от места, где теперь стоит памятник. Также в Астрахани находится дом, в котором по сюжету жил Горбушкин со своей женой.