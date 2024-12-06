Меню
Где снимали фильм "Мамы чемпионов"?

Олег Скрынько 6 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мамы чемпионов» — российская спортивная драма, вышедшая на экраны в 2018 году. Съёмки тренировок и соревнований проводились в таких престижных местах, как бассейн «Динамо», дворец спорта «Триумф» в Люберцах и Дворец водных видов спорта «Руза», где обычно тренируют профессиональных спортсменов. Сцены городских пейзажей снимались в Ярославле, включая съёмки с квадрокоптера, что добавило атмосферности.

Сюжет вращается вокруг 17-летней Веры, у которой, казалось, была идеальная жизнь: спортивные победы, любимый человек, поддерживающий отец и мама, которая одновременно была её тренером. Но предательство матери разрушает всё: Вера уходит из спорта и оказывается одна с ребёнком. Через 15 лет она становится успешным тренером, воспитывающим своего сына Кирилла. Однако прошлое возвращается: перед Верой встают сложные решения, связанные с её матерью, готовой идти на любые жертвы ради побед, и бывшим возлюбленным, который теперь возглавляет сборную по плаванию.

