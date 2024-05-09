Где снимали фильм «Гостья из будущего»?

Меню
Олег Скрынько 9 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Гостья из будущего» — советский научно-фантастический мини-сериал, вышедший в 1984 году. В основу пятисерийного фильма легла повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Съемки прошли преимущественно в центре Москвы: в районе Арбат-Хамовники и в окрестностях Патриарших прудов. На экране появляются участки следующих локаций: Площадь Пречистенские ворота, ул. Пречистенка, Гоголевский бульвар, Никитский бульвар, Новый Арбат, Большой Афанасьевский переулок, Гагаринский переулок, ул. Сивцев Вражек, Денежный переулок, Большой Могильцевский переулок, Большой Левшинский переулок, Малый Левшинский переулок, Чистый переулок, Вспольный переулок, ул. Спиридоновка, Богословский переулок, ул. Малая Бронная, 2-й Волконский переулок, Проспект Мира, а также храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке. В качестве КосмоЗоо в картине фигурирует Ботанический сад. Кроме того, часть съемок прошла в Краснодарском крае на стадионе «Труд» в Адлере.

