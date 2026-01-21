Где снимали фильм «Буратино» 2026 года?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 января 2026 Дата обновления ответа: 21 января 2026

«Буратино» — российский фэнтезийный фильм для всей семьи, снятый по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик». Картина вышла в прокат 1 января 2026 года, собрав свыше 2 млрд рублей.

Где проходили съемки?

Фильм снимался в основном в кинопарке «Москино» в Москве, где была построена масштабная декорация европейского города конца XIX – начала XX века с площадью, улицами, тратторией и театром Карабаса-Барабаса; также использовали павильоны для каморки папы Карло и подводных сцен, а некоторые сцены, включая "Поле Чудес" и сцены с черепахой, снимались в Крыму (Ялта, Херсонес).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Буратино
Буратино семейный, приключения
2026, Россия
6.0
