Где снимали "Дети перемен"?

"Дети перемен" — новый российский сериал, премьера которого намечена на 21 ноября 2024 года. Съёмки начались летом, 26 июня, и проходили в нескольких городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Жуковский и Протвино.
История разворачивается в 1995 году. Юра, Руслан и Пётр — трое братьев с разными характерами и взглядами на жизнь, но объединённых одной матерью, Флорой, водителем троллейбуса. Несмотря на различия, Флора создаёт из них сплочённую семью, где брат всегда готов поддержать брата. Однако эпоха перемен диктует свои правила: стремление к быстрой наживе, подпольные клубы, уличные разборки и тайны, которые появляются у каждого из братьев. Пока рушатся старые дома культуры и закрываются заводы, под угрозой оказывается и семейное единство Флоры.
