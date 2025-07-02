Меню
Где снимали "Черный пес 6"?

Олег Скрынько 2 июля 2025 Дата обновления: 2 июля 2025
Наш ответ:

Съёмки шестой части сериала «Чёрный пёс» проходили в Минске и горной местности — именно там снимали напряжённые эпизоды с перестрелками.

Рассказываем о сюжете. Андрей Рубцов и профайлер Ванда Кирсанова берутся за опасное дело: им предстоит остановить хакера Данте и маньяка-сталкера, похитивших юную модель Лизу Ларину и её мать Эльвиру — владелицу крупнейшего маркетплейса. Расследуя преступление, они обнаруживают связь с давним конкурсом «Русская красавица», где Эльвира когда-то победила. Тогда несколько участниц стали жертвами сталкера и были убиты. Саму Эльвиру едва не постигла та же участь, а маньяк Зорич получил пожизненный срок. Но если он до сих пор в тюрьме, то кто теперь скрывается под именем Данте и охотится на Лариных?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черный пес
Черный пес боевик
2019, Россия
0.0
