Где снимали "Большие девочки"?

Летом 2023 года начался процесс съемок нового проекта «Большие девочки», производством которого занимался телеканал «Пятница!». В качестве локации был выбран уютный коттедж с панорамными окнами, расположенный в Подмосковье. Это место было отобрано неслучайно: для участниц необходим был просторный дом, обеспечивающий комфортное проживание. В двухэтажном коттедже авторам реалити-шоу удалось разместить тренировочные зоны, просторную кухню и место для отдыха.
Участницы этого проекта занимаются борьбой с лишним весом и стремятся начать новую жизнь при поддержке экспертов. Они будут заниматься спортом, придерживаться правильного питания, а индивидуальные рекомендации по нагрузкам и ограничениям в питании помогут каждой из них достичь своих целей.
Авторизация по e-mail