Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Большие девочки"?

Где снимали "Большие девочки"?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Летом 2023 года начался процесс съемок нового проекта «Большие девочки», производством которого занимался телеканал «Пятница!». В качестве локации был выбран уютный коттедж с панорамными окнами, расположенный в Подмосковье. Это место было отобрано неслучайно: для участниц необходим был просторный дом, обеспечивающий комфортное проживание. В двухэтажном коттедже авторам реалити-шоу удалось разместить тренировочные зоны, просторную кухню и место для отдыха.

Участницы этого проекта занимаются борьбой с лишним весом и стремятся начать новую жизнь при поддержке экспертов. Они будут заниматься спортом, придерживаться правильного питания, а индивидуальные рекомендации по нагрузкам и ограничениям в питании помогут каждой из них достичь своих целей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большие девочки
Большие девочки телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше