Где снимали больницу из сериала «Вампиры средней полосы» (2021)?

Одним из колоритных мест действий сериала «Вампиры средней полосы» стала полуразрушенная городская больница, где герой Артема Ткаченко – бывший наполеоновский фельдшер, интеллигент и интеллектуал Жан – спасает людей и пытается создать лекарство на основе вампирской крови. Большая часть съемок, включая эпизоды с больницей, прошла в Смоленске, где, по сюжету, и разворачивается действие телешоу: город привлек кинематографистов своей богатой историей и фактурой.
Однако для артистов съемочный процесс в Смоленске дался непросто: по признанию того же Артема Ткаченко, самым суровым испытанием на съемках стала работа на улице и в неотапливаемых помещениях при температуре минус 20 градусов и ниже.
