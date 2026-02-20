Где снимали 3 сезон "Выживалити: Миссия альфа"?

«Выживалити: Миссия Альфа» — популярное телешоу, которое вернулось в эфир телеканала «Пятница» с третьим сезоном.

Места съемок третьего сезона

3 сезон «Выживалити: Миссия Альфа» снимали в Пермском крае. Местом действия стали сразу несколько живописных, но необычных локаций в окрестностях Чусового. Основной площадкой оказался заброшенный пионерлагерь на востоке региона. Кроме того, участников испытали на территории покинутого карьера Камской ГЭС и рядом с Голубым озером. Работа над проектом началась в первых числах сентября 2025 года. По словам главы региона Дмитрия Махонина, к созданию шоу привлекли и местных жителей: студентов института культуры, ребят из медиаклассов и молодых активистов.

О чем шоу:



«Выживалити» на канале «Пятница» — это реалити, где звезды кино, блогеры и экс-участники других шоу проходят через нечеловеческие испытания. С каждым выпуском задания становятся опаснее, а проигравший покидает проект по итогам голосования.

Раньше участников проверяли на прочность огнем, водой и высотой, но третий сезон, снятый в Пермском крае, побил все рекорды по жесткости. Ведущий Вадим Демчог признался: съемки были чудовищно тяжелыми для всех. Жуткая погода, сложные локации и постоянный стресс доводили конкурсантов до нервных срывов. По его словам, этот сезон стал самым экстремальным за всю историю проекта.