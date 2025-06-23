Где снимали 2 сезон сериала "Фишер"?

Наш ответ:

«Фишер 2» — продолжение остросюжетного триллера о следователях, ведущих охоту на маньяков. Съёмки завершились 26 февраля 2025 года и проходили сразу в нескольких локациях — в Москве, Подмосковье и Абхазии. При поддержке кино-комиссии Подмосковья съёмочной группе удалось развернуть площадки в Балашихе, Красногорске и Рузе.



В финале первого сезона личность Фишера была раскрыта: убийцей оказался конюх Сергей Головкин, который в 1994 году дожидается смертной казни, так и не раскрыв, куда спрятал тело своей последней жертвы — мальчика Саши Иванова. Новый сезон начинается с допроса: ростовский следователь вытягивает из Головкина признания всеми возможными способами. Но когда кажется, что кошмар позади, на юге страны похищают двух девочек. Отец пытается действовать сам, но погибает в аварии, а убитая горем мать обращается за помощью к следователю. Он едет в город Курортный, оставив напарника в Москве, — и снова оказывается в центре жуткой истории.